Пеп Гвардиола: «Мне трудно понять, что происходит на Украине, в России, Израиле, Палестине. Люди хотят жить в мире, мы все одинаковые. Мы так и не усвоили уроки истории, это печально»

Пеп Гвардиола высказался о нынешней ситуации в мире.

«Я родился в Каталонии. Я люблю свою страну, там мой родной язык, мое все. В то же время я бывал в Италии, встретил там людей, полюбил их, и мне нравится приезжать в Италию, чтобы увидеться с ними, и здесь [в Англии] будет то же самое, как и в других местах.

Сегодня люди путешествуют по всему миру, и мы учимся у них. Мы читаем книги, потому что то, что написано другими людьми, может вдохновить вас, заставить чувствовать себя лучше. Я был в Германии, на Ближнем Востоке, здесь, в Италии, в Мексике. И я понял, что мы все одинаковые. У нас одни и те же страхи, одни и те же желания, одни и те же стремления.

Люди хотят жить в мире. Они хотят иметь достойную работу, достаточно денег, чтобы купить дом, поставить еду на стол, сходить в кино, в театр или пойти выпить вечером. Людям просто этого хочется. Вот почему мне трудно понять, что происходит сегодня в Палестине, что все еще происходит на Украине, в России, в Израиле.

Люди хотят жить в мире. И почему современный мир все еще находится в таком положении? Потому что ты не понимаешь другого человека. А другой человек такой же, как ты. Он родился однажды в своей стране и хочет жить там… Но до сих пор человечество далеко от того, где должно быть. Мы так и не усвоили уроки истории. И это печально», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в подкасте One on One на Sky Sports.

