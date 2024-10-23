Правительство включило Игры стран БРИКС и СНГ в список турниров, чемпионы которых смогут без экзаменов поступать в вузы на спортивные специальности

Правительство расширило список турниров, чемпионы которых получат льготы в вузах.

Победители Игр БРИКС и Игр стран СНГ получили право поступать в вузы на спортивные специальности без вступительных экзаменов.

Об этом говорится в распоряжении от 19 октября, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Также в перечень турниров включена Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями.

Чемпионы Игр смогут поступать без конкурсных испытаний на бюджетные места в государственные вузы, а также становиться студентами негосударственных вузов. Для них доступны программы бакалавриата и специалитета.

Право поступать в вузы без экзаменов на спортивные специальности ранее было только у призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы.

В мае Госдумы приняла закон о льготном поступлении в вузы для победителей международных соревнований, перечень которых будет утверждаться Правительством.