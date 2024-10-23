Правительство включило Игры стран БРИКС и СНГ в список турниров, чемпионы которых смогут без экзаменов поступать в вузы на спортивные специальности
Победители Игр БРИКС и Игр стран СНГ получили право поступать в вузы на спортивные специальности без вступительных экзаменов.
Об этом говорится в распоряжении от 19 октября, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также в перечень турниров включена Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями.
Чемпионы Игр смогут поступать без конкурсных испытаний на бюджетные места в государственные вузы, а также становиться студентами негосударственных вузов. Для них доступны программы бакалавриата и специалитета.
Право поступать в вузы без экзаменов на спортивные специальности ранее было только у призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы.
В мае Госдумы приняла закон о льготном поступлении в вузы для победителей международных соревнований, перечень которых будет утверждаться Правительством.
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