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Дмитрий Васильев: «Люди из стран Запада начинают переезжать в Россию. Тенденция уже прослеживается не только в спортивных сферах»

Дмитрий Васильев объяснил желание иностранных спортсменов стать гражданами РФ.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев высказался, в частности, о получении российских паспортов футболистом «Зенита» Дугласом Сантосом и хоккеистом «Динамо» Седриком Пакеттом.

«Тенденция уже прослеживается не только в спортивных сферах. Люди из стран Запада начинают переезжать в Россию. Это непривычное для нас явление. Видимо, что-то все-таки не так благополучно там.

Спортсмены и вовсе, я смотрю, прямо в очередь выстроились за российскими паспортами. Это очень приятно и здорово, ведь хорошие специалисты всегда нужны. Государство расставляет приоритеты именно в том порядке, чтобы принимать людей из других стран с прицелом на то, какую они пользу могут принести стране. Это общемировая практика.

Хорошо, что так происходит. Глядишь, нашему спорту прибудет отличное подспорье к тому моменту, когда начнут снимать санкции. У нас могут укомплектоваться виды спорта, которым не хватает звездных спортсменов. В том числе, конечно, за счет иностранцев. Собственно, здесь нет никакой экзотики, мы не пытались проторить этот путь, а просто используем положительный опыт других стран», – сказал Васильев.

При этом Васильев выразил уверенность в том, что сменившие гражданство российские спортсмены вернутся на родину.

«Да, мы боялись, что из нашей страны массово побегут спортсмены, а в итоге к нам стали приезжать иностранцы. Уверен, что россияне, которые поменяли гражданство в период СВО, вернутся на родину, когда будут сняты все санкции.

Возможно, какие-то единицы там останутся на Западе или в других странах мира, но подавляющее большинство наверняка приедет в Россию. У меня в этом нет никаких сомнений», – отметил Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Васильев
logoДуглас Сантос
logoСедрик Пакетт
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