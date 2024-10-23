«Спартак» сыграет с «Ростовом» в 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке, «Динамо» – с «Локомотивом», «Зенит» – с «Ахматом», ЦСКА – с «Рубином»
Определились все участники 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
По итогам группового этапа сформировались следующие пары:
«Зенит» – «Ахмат»
«Рубин» – ЦСКА
Первые матчи пройдут с 5 по 7 ноября, ответные – с 26 по 28 ноября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
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