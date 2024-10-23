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«Ростов» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Локомотив» сыграет в гостях с «Ростовом» в 6-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

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«Спартак» в плей-офф, ЦСКА и «Динамо» – под вопросом. Расклады перед последним туром Кубка России

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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