Дьяков назвал «Чисто Питер» «бомжами». Радимов ответил: «Ты #####?! По мячу через раз попадал, ####### тут!»

Конфликт Владислава Радимова и Виталия Дьякова произошел в Кубке Медиалиги.

Во время матча «БроукБойз » – «Чисто Питер » в 1/8 финала Winline Кубка Медиалиги произошла перепалка между главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым и спортивным директором «Чисто Питер» Владиславом Радимовым.

Радимов: «Ты за словами следи!»

Дьяков: «У вас команда бомжей!»

Радимов: «Ты че ##### [обнаглел]? Ты вообще кто? По мячу через раз попадал, ####### [разговариваешь] тут! Урод, #####!

Ты #####, сука, если еще раз про этот город что-то скажешь! Иди отсюда, мудак #####!»

Дьяков: «А ты куда попадал? Иди Буланову послушай!»

Позже Дьяков извинился перед Радимовым.