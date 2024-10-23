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Дьяков назвал «Чисто Питер» «бомжами». Радимов ответил: «Ты #####?! По мячу через раз попадал, ####### тут!»

Конфликт Владислава Радимова и Виталия Дьякова произошел в Кубке Медиалиги.

Во время матча «БроукБойз» – «Чисто Питер» в 1/8 финала Winline Кубка Медиалиги произошла перепалка между главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым и спортивным директором «Чисто Питер» Владиславом Радимовым.

Радимов: «Ты за словами следи!»

Дьяков: «У вас команда бомжей!»

Радимов: «Ты че ##### [обнаглел]? Ты вообще кто? По мячу через раз попадал, ####### [разговариваешь] тут! Урод, #####!

Ты #####, сука, если еще раз про этот город что-то скажешь! Иди отсюда, мудак #####!»

Дьяков: «А ты куда попадал? Иди Буланову послушай!»

Позже Дьяков извинился перед Радимовым.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoВладислав Радимов
logoВиталий Дьяков
брань
logoБроукБойз
logoЧисто Питер
logoWinline Кубок Медиалиги
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