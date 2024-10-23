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«Атлетико» – «Лилль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Атлетико» примет «Лилль» в 3-м туре Лиги чемпионов.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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