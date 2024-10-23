СКА с общим счетом 16:1 выиграл 2 матча подряд. Команда Ротенберга забила «Куньлуню» и «Витязю» по 8 голов
СКА выиграл 2 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ с общим счетом 16:1.
Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу над «Куньлунем» со счетом 8:0.
Ранее СКА обыграл «Витязь» со счетом 8:1. Таким образом, петербургский клуб выиграл 2 матча подряд с общим счетом 16:1.
25 октября СКА на выезде проведет матч со «Спартаком».
У СКА 5-я победа подряд. Команда Ротенберга идет 2-й на Западе
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости