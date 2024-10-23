Трушечкин о словах Карпина про комментаторов: «Если бы у нас работали одни «наррадоры», то откуда бы взялся Озеров с его «такой хоккей нам не нужен?» Ведь эта фраза – «оценочное суждение»

Роман Трушечкин отреагировал на слова Валерия Карпина о комментаторах.

Главный тренер сборной России в интервью Федору Смолову критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол . Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Ну невозможно опять пройти мимо: Федор Михайлович с Валерием Георгиевичем затеяли разговор про то, кто в чем разбирается. И, возможно, сами не заметили, как вышли за пределы футбольного поля и заступили немножко на чужую поляну. В частности, так уж вышло по долгу службы, – мою. Или уже нашу общую?

Если футболист уже не просто футболист, а еще и журналист, то я могу говорить с ним как коллега с коллегой.

Коллега С., а кто вас учил так ставить вопросы в интервью, что они превращаются в один большой блок жалоб на неустановленных третьих лиц? Где сформулированная вами в вопросах конкретика, обосновывающая недовольство работой людей, в профессию которых вы вступили только что (не исключено, что просто по неосторожности)?

Из оснований для недовольства я пока вычленил только то, что «комментаторы не разбираются». Хорошо, допустим: разбираются только «эксперты». Те, кто поиграл и умеет чеканить. Но вот я нахожу две новости-высказывания, приведу их в заголовках.

1. Шалимов об Абене : «С Кордобой справился, ни разу не дал развернуться. Это самый быстрый центральный защитник РПЛ ».

2. Талалаев об Абене : «Химкам» предлагали его за 750 тысяч евро – мы отказались. Ему не хватило качеств, чтобы бежать и страховать партнеров».

Вопрос: кто из двух экспертов не разбирается?

Или вот еще вспоминается, когда Карпин был начальником комментаторов на «Матче», в одном из разборов работ он в пух и прах разнес одного коллегу – за то, что совершенно не разобрался в игровом эпизоде. При этом речь шла о любимом комментаторе Олега Ивановича Романцева.

Кто-то опять не разобрался? Или простим и отпустим: ошибки могут допускать и комментаторы, и футболисты, и судьи, и даже тренеры?

Что же касается знаменитого теперь «наррадора», то мне и самому интересно: почему где-то традиция радиорепортажа спокойно пережила саму смерть «радиоэпохи» в журналистике? Или почему там – в Испаниях-Англиях – смерть радиоэпохи не случилась в том виде, в которым мы пережили ее здесь?

Но у нас еще в 60-е годы ХХ века «наррадоры» из эфира пропали. Самый образцовый пример – Вадим Синявский, легенда «радиоэпохи», который так и не смог подстроиться к телевизионной работе: зрителю было слишком очевидно, что восторженная, бойкая «картинка», которую Вадим Святославович рисовал своим голосом, как-то совсем не вяжется с картинкой реальной – которую зрители теперь получили возможность видеть самостоятельно на телеэкране.

С другой стороны, если бы у нас работали одни «наррадоры», то откуда бы у нас взялась другая глыба профессии – Николай Озеров с его «такой хоккей нам не нужен?» Ведь эта фраза – явно уже «оценочное суждение», а не телеграфное перечисление действий с шайбой.

И последнее, что мне интересно, спрошу при случае лично: как Карпин представляет себе аудиторию футбольных телерепортажей, которые смотрят футбол, не смотря при этом в экран? Которым нужно бесконечное перечисление действий и ничего кроме?» – написал комментатор «Матч ТВ».