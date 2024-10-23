У Холанда 44 гола в 42 матчах ЛЧ. Эрлинг забил пяткой в прыжке и сделал дубль в матче со «Спартой»
Эрлинг Холанд сделал дубль пражской «Спарте» в Лиге чемпионов.
На 58-й минуте матча общего этапа Лиги чемпионов нападающий «Манчестер Сити» отправил мяч в ворота ударом пяткой в прыжке. Спустя 10 минут Холанд забил второй гол.
Холанд проводит свой 42-й матч в Лиге чемпионов. Сейчас на счету норвежца 44 гола в турнире.
Изображение: кадры из трансляции TNT Sports 2
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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