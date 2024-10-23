У Холанда 44 гола в 42 матчах ЛЧ. Эрлинг забил пяткой в прыжке и сделал дубль в матче со «Спартой»

Эрлинг Холанд сделал дубль пражской «Спарте» в Лиге чемпионов.

На 58-й минуте матча общего этапа Лиги чемпионов нападающий «Манчестер Сити » отправил мяч в ворота ударом пяткой в прыжке. Спустя 10 минут Холанд забил второй гол.

Холанд проводит свой 42-й матч в Лиге чемпионов . Сейчас на счету норвежца 44 гола в турнире.

Изображение: кадры из трансляции TNT Sports 2

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.