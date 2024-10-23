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Черданцев об иностранных комментаторах: «Sky с Невиллом в качестве эксперта невозможно слушать: набор штампов, за которые Уткин давно бы убрал Гари из эфира»

Георгий Черданцев высказался о работе иностранных комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Я много для разнообразия смотрю зарубежные каналы и слушаю, как работают коллеги. То, к чему апеллирует Валерий Карпин, – narrador на испанском ТВ, как и на многих других каналах, тех же итальянских, а я понимаю, что они говорят – это просто все очень скучно. Не интересно. «Номер 9 отдал номеру 10».

Зачем такой комментарий? Вот такой комментарий точно можно заменить искусственным интеллектом. И скоро заменят, кстати, по примеру озвучки игры FIFA.

«Эталон» классического комментария – Англия. Я смотрю минимум один матч в туре АПЛ через интернет на английском Sky. С Гари Невиллом в качестве эксперта и миллионом фунтов контракта в год. Ну извините, это просто невозможно слушать: набор штампов, за которые Вася Уткин, будь он там главным редактором, давно бы убрал Гари из эфира. Это не интересно. И не может быть примером для подражания.

С другой стороны, плохо и впадать в другую крайность, в которую иногда склонны впадать российские комментаторы и я в том числе: устраивать особенно в парном комментарии диалоги о рыбалке за чашкой чая. Но эта проблема нам известна, и над ее решением ведется работа. Так что, Валерий Георгиевич, включайте погромче!» – написал комментатор «Матч ТВ». 

Георгий Черданцев: «Комментатор не только имеет право на оценочные суждения, но и обязан их высказывать. У нас он одновременно и эксперт, и зажигалка эмоций, и знаток матчасти»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
logoВасилий Уткин
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoГеоргий Черданцев
logoМатч ТВ
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