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«Краснодар» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 21:15

«Краснодар» примет «Пари НН» в 6-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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«Спартак» в плей-офф, ЦСКА и «Динамо» – под вопросом. Расклады перед последним туром Кубка России

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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