Борис Ротенберг о работе сына в СКА: «У него получается. Он постоянно обучается, следит за тем, как развивается хоккей в мире, Роману очень нравится быть тренером»
«Он делает все, что может. Постоянно обучается, если есть такая возможность. Он следит за тем, как развивается хоккей в мире и как растут команды и в МХЛ, и в КХЛ, потому что каждая команда уникальна по-своему.
Нужно подстраивать свою игру под каждую команду, чтобы соответствовать определенным требованиям. Команды находятся в разной физической форме: некоторые из них легкие и быстрые.
Удивительно, как справляются хоккеисты, которые должны выходить на лед через день и полностью отдаваться игре. Все приходят играть на победу, и никто не хочет сдавать свои позиции.
Под каждую команду разрабатывается своя стратегия, делается свой выбор, кто выполнит какие задачи. И я вижу, что у него это получается.
Дай бог, чтобы он продолжал делать то, что умеет, учился и становился еще лучше в этом деле. Ему очень нравится тренерская работа», – сказал вице‑президент Федерации дзюдо России, президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг.
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