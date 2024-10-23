Борис Ротенберг о работе сына в СКА: «У него получается. Он постоянно обучается, следит за тем, как развивается хоккей в мире, Роману очень нравится быть тренером»

Борис Ротенберг считает, что у его сына Романа хорошо получается тренировать СКА.

«Он делает все, что может. Постоянно обучается, если есть такая возможность. Он следит за тем, как развивается хоккей в мире и как растут команды и в МХЛ , и в КХЛ , потому что каждая команда уникальна по-своему.

Нужно подстраивать свою игру под каждую команду, чтобы соответствовать определенным требованиям. Команды находятся в разной физической форме: некоторые из них легкие и быстрые.

Удивительно, как справляются хоккеисты, которые должны выходить на лед через день и полностью отдаваться игре. Все приходят играть на победу, и никто не хочет сдавать свои позиции.

Под каждую команду разрабатывается своя стратегия, делается свой выбор, кто выполнит какие задачи. И я вижу, что у него это получается.

Дай бог, чтобы он продолжал делать то, что умеет, учился и становился еще лучше в этом деле. Ему очень нравится тренерская работа», – сказал вице‑президент Федерации дзюдо России, президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг.