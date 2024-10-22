Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» в гостях у «Факела», «Спартак» против «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Ахмат»
Стартует 6-й тур группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Во вторник «Зенит» сыграет с «Факелом» в гостях, «Спартак» – с «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Ахмат».
В среду «Ростов» сыграет с «Локомотивом» дома, «Краснодар» – с «Пари НН».
Завершится тур в четверг матчем «Крылья Советов» – «Динамо» Москва.
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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