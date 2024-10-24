«Астон Вилла» и «Ливерпуль» лидируют в ЛЧ после 3 туров. «Сити» – 3-й, «Барса» – 10-я, «Реал» – 12-й, «Юве» – 14-й, «ПСЖ» – 19-й, «Бавария» – 23-я, «Милан» – 25-й, «Атлетико» – 27-й

Лишь два клуба выиграли все три матча в Лиге чемпионов – оба из Англии.

После трех туров в таблице общего этапа турнира лидируют «Астон Вилла » и «Ливерпуль » – у них по 9 очков.

Также в первую восьмерку входят «Манчестер Сити », «Монако », «Брест», «Байер», «Интер» и «Спортинг» – эти команды набрали по 7 баллов.

«Арсенал » идет 9-м, «Барселона» – 10-й, «Реал» – 12-м, «Ювентус» – 14-м, «ПСЖ» – 19-м, «Бавария» – 23-й, «Милан» – 25-м, «Атлетико» – 27-м. «Лейпциг» входит в группу из 6 команд, не набравших ни одного очка.

В 1/8 финала ЛЧ напрямую выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи, остальные – вылетают.