  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журавель – Карпину о работе комментатора: «Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится своими наблюдениями, взглядом на игру» 
71

Журавель – Карпину о работе комментатора: «Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится своими наблюдениями, взглядом на игру» 

Тимур Журавель отреагировал на критику Валерия Карпина в адрес комментаторов.

«Из резонансных цитат Карпина про комментаторскую работу мы, комментаторы, не узнали ничего нового. Потому что, руководя нами, Валерий Георгич именно такому подходу и пытался нас научить – гоняй мяч, не высказывай оценок. Но, как видите, не научил.

Потому что подход Карпина противоречит самой природе нашей работы. Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится своими наблюдениями, взглядом на игру. Комментатор – ваш собеседник во время матча, заочный спор с ним – часть потребляемого зрелища. Такими собеседниками были Юра Розанов и Вася Уткин, украшавшие игры оценками, как футболисты финтами.

Это действительно в нашей традиции. Когда традицию хотели сломать и посадили рядом с комментатором футболиста-эксперта, это работало недолго. Самим футболистам было неинтересно трудиться в этом формате. Репортажи часто получались скучными и натужными.

Репортаж – не аналитическая записка в школу тренеров. Это формат общения увлеченного и погруженного человека с аудиторией во время матча. И все запоминающиеся репортажи современности от васиного Тринидада до шнякинских штанг были исполнены в этом формате. 

Просто из разговора Карпина со Смоловым мы в очередной раз узнали, что Георгичу такой формат комментария не заходит. Это его зрительско-тренерское право. А наше комментаторское – с ним не согласиться», – написал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
телевидение
logoВалерий Карпин
logoТимур Журавель
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Казанский о словах Карпина про комментаторов: «Ни секунды не расстраивают. Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших футболистов»
62вчера, 17:58
Карпин о Головине: «Не надо никого убеждать играть за сборную. Объяснили ситуацию: «Ты готов?» Он говорит: «Да!»
911 октября, 19:39
Карпин оценил работу в сборной: «Промежуточно – ни о чем. Когда играем? С кем? Сейчас оценивать просто нечего»
2711 октября, 18:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой готов пройти стажировку как в России, так и за границей: «Футбол везде одинаков, я всегда буду это повторять. Мяч и ворота – одного размера»
1 минуту назад
Генич о словах Карпина про комментаторов: «Раздавал, раздаю и буду раздавать любые оценки по любому игровому эпизоду. Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану»
1811 минут назад
«Спартак» готов продать Бонгонда зимой. От игрока с высокой зарплатой ожидали большего (Metaratings)
1020 минут назад
«Бавария» едет в гости к «Барсе». Ставьте на игру с бонусом 100 000 рублей новым игрокам от БЕТСИТИ
сегодня, 07:00Реклама
«ПСЖ» выиграл 40% матчей в ЛЧ при Энрике – худший показатель среди тренеров парижан после покупки клуба катарцами
91сегодня, 06:36
Лига чемпионов. «Барса» против «Баварии», «Ливерпуль» сыграет с «Лейпцигом», «Ман Сити» примет «Спарту», «Интер» в гостях у «Янг Бойз»
18сегодня, 06:17
Камбэк «Реала» с хет-триком Винисиуса, старт сезона НБА, победы «Спартака» и «Зенита», гол Пулишича с углового, Медведев на итоговом, конфликт Муравьевой и Трусовой и другие новости
13сегодня, 06:10
Анчелотти о том, как «Реал» сыграет в класико: «Как во втором тайме с «Дортмундом» 
38сегодня, 05:13
Не забудьте про замены в фэнтези Лиги Европы! Вы – тренер
1сегодня, 05:00Фэнтези
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» в гостях у «Ростова», «Краснодар» примет «Пари НН»
336сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Васкес о хет-трике Винисиуса «Боруссии»: «Самый решающий игрок мира. Его 2-й тайм нужно показывать детям, чтобы они видели, как нужно играть»
2 минуты назад
«Лейпциг» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14 минут назад
«Золотой мяч». Бензема после хет-трика Винисиуса в матче с «Боруссией»
324 минуты назад
Головин о том, почему начал игру с «Црвеной Звездой» в запасе: «Обычная ротация, у «Монако» сейчас много матчей. Игровое время получает максимальное количество футболистов» 
239 минут назад
«Янг Бойз» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
57 минут назад
Митрофанов о соперниках сборной России в ноябре: «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем. Необходимо еще согласование с ФИФА и конфедерацией» 
2сегодня, 07:14
«Барселона» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
25сегодня, 06:52
Смородская о Миранчуке: «Он прямо расцвел в США. То, что ему уже доверяют бить пенальти, говорит об уровне его мастерства» 
7сегодня, 06:42
«Брест» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
1сегодня, 06:27
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кавасаки»
11сегодня, 05:56