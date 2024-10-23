Журавель – Карпину о работе комментатора: «Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится своими наблюдениями, взглядом на игру»
«Из резонансных цитат Карпина про комментаторскую работу мы, комментаторы, не узнали ничего нового. Потому что, руководя нами, Валерий Георгич именно такому подходу и пытался нас научить – гоняй мяч, не высказывай оценок. Но, как видите, не научил.
Потому что подход Карпина противоречит самой природе нашей работы. Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится своими наблюдениями, взглядом на игру. Комментатор – ваш собеседник во время матча, заочный спор с ним – часть потребляемого зрелища. Такими собеседниками были Юра Розанов и Вася Уткин, украшавшие игры оценками, как футболисты финтами.
Это действительно в нашей традиции. Когда традицию хотели сломать и посадили рядом с комментатором футболиста-эксперта, это работало недолго. Самим футболистам было неинтересно трудиться в этом формате. Репортажи часто получались скучными и натужными.
Репортаж – не аналитическая записка в школу тренеров. Это формат общения увлеченного и погруженного человека с аудиторией во время матча. И все запоминающиеся репортажи современности от васиного Тринидада до шнякинских штанг были исполнены в этом формате.
Просто из разговора Карпина со Смоловым мы в очередной раз узнали, что Георгичу такой формат комментария не заходит. Это его зрительско-тренерское право. А наше комментаторское – с ним не согласиться», – написал комментатор.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий