Рудковская – журналисту «СЭ» Кузнецову: «Если бы «Ангелов Плющенко» не существовало, что бы ваш честной народ журналистов делал? Кому бы кости перемывал 24/7?»

Яна Рудковская резко высказалась об интересе журналистов к «Ангелам Плющенко».

В частности, она отреагировала на статью Дмитрия Кузнецова из «Спорт-Экспресса» под названием «Трусова и Муравьева не обязаны дружить. Ответ Яне Рудковской».

«Интересно, конечно, когда «без меня меня женили», поругали, разлюбили, домыслили и, как обычно, сунули свой нос не в свой вопрос. Однако, казалось бы, Дмитрий Кузнецов, журналист «Спорт -Экспресса» – хайпожор (это он сам себя так величает), вы пишете, что с приходом «Ангелов Плющенко» ветер подул в другую сторону – прямо-таки ветер перемен. И именно этот ветер помог не стухнуть и активизировал интерес в медиаполе и у поклонников к фигурному катанию.

Версия, конечно же, интересная, а теперь, внимание, вопрос. Представьте, что если бы клуба «Ангелов Плющенко», которому исполняется скоро 8 лет, не существовало? Что бы ваш честной народ журналистов делал? О чем писал? Кому бы кости перемывал 24/7? Увы, не знаю.

Наконец-то, друг мой Дмитрий, вы начали осознавать, что в этой конкуренции есть тот спецэффект, который в свое время приковывал внимание к телевизорам наших мам и пап, бабушек и дедушек! Эффект Плющенко – Ягудин, противостояние, которому уже как четверть века скоро, а его все помнят. До сих пор.

Помните, как было: народ делился на 2 категории. Кто-то любил и болел за Плющенко, кто-то за Ягудина, но именно это противостояние не только двигало фигурное катание вперед, но и приковывало внимание к телевизорам и влюбляло в этот вид спорта. К моему большому сожалению, заголовки «Вашего Брата» нынче (уж лет как 5) пестрят только так: «Ангелы Плющенко» – «Тим Тутберидзе» (я, кстати, на месте других штабов обиделась).

Понимаю, нынче в заголовках только те, кто собирает трафик. Сложно с этим не согласиться, правда, Дима? Это же ты первый рванул и взял интервью у Парсеговой, глядишь, без тебя она не наговорила бы на 1,9 млн? Вот и твоя просьба про «Колонку от Гном Гномыча для «Спорт-Экспресса», который «и такой, и сякой», но собирающий безумный трафик и огромный интерес за счет своей недетской популярности (факт, увы, неоспоримый) – тому также подтверждение.

Только не надо писать, что рыться в чужом бельишке «Вашу гвардию» научила академия «Ангелы Плющенко», ок? Мы сидим и точно никого не трогаем, инсайды не сливаем, из пустого в порожнее не переливаем. Работаем, вкладываем свои личные, кровью (19 операций перенес Евгений Плющенко) и потом (откатал больше чем в 3000 шоу) заработанные в развитие детского и юношеского спорта с мужем.

Из 400 детей 40 у нас занимается абсолютно по разным программам бесплатно. Покажите мне хоть одну честную школу фигурного катания с таким кейсом? И это дети не только из многодетных семей, но дети, чьи родители сейчас на СВО, дети из приемных семей. Ежегодно наши шоу на благотворительной основе посещают более 30 тысяч человек. Врачи, учителя, детские фонды, дети-инвалиды, дети из детских домов, которых мы везем на автобусах из дальних регионов. Семьи военных, семьи СВО.

Да, Дима, в этой системе мы, увы, «белые вороны», так как конверты с родителей мы не берем, у нас все официально. Через кассу. Мы – частные. Свои вкладываем – свои и получаем! Создаем шоу и номера действительно мирового уровня, уж сколько было их на нашем веку показано. От Токио по Пекина, от Нью-Йорка до Мадрида и Рима, от Сеула до Москвы. 26 лет мой муж катается и собирает стадионы по всему миру.

И видимо, да, у нас свой путь в грязных водах спорта, а тебе ли не знать, Дима, сколько там хейта и зависти, несправедливости и порой горькой обиды за тех, кто лишен возможности соревноваться на международной арене, а их и тут прижимают и вырезают, например, из эфира федерального канала (который единственный показывает фигурное катание) без объяснения причины.

Обидно, досадно, но не ладно, Дима! Мы будем всегда отстаивать и защищать своих спортсменов! Всегда и везде! Нравится это кому-то или нет. Потому что сила – она в правде, Дима, как жаль, что вы все до сих пор этого не поняли! Только в ПРАВДЕ!!!» – написала продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Рудковская в своем телеграм-канале.