Генич о словах Карпина про комментаторов: «Раздавал, раздаю и буду раздавать любые оценки по любому игровому эпизоду. Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану»
Константин Генич отреагировал на слова Валерия Карпина о комментаторах.
Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».
«Раздавал. Раздаю. И буду раздавать.
Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации. Не так пробил, не туда развернул, Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь.
Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану» (с)», – написал Генич.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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