  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о словах Карпина про комментаторов: «Раздавал, раздаю и буду раздавать любые оценки по любому игровому эпизоду. Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану»
126

Генич о словах Карпина про комментаторов: «Раздавал, раздаю и буду раздавать любые оценки по любому игровому эпизоду. Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану»

Константин Генич отреагировал на слова Валерия Карпина о комментаторах.

Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Раздавал. Раздаю. И буду раздавать.

Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации. Не так пробил, не туда развернул, Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь.

Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану» (с)», – написал Генич

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Константина Генича
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoКонстантин Генич
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Журавель – Карпину о работе комментатора: «Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится своими наблюдениями, взглядом на игру» 
136сегодня, 07:29
Карпин у Смолова: с Глушенковым не ругался, пиво можно, смотрит футбол без звука (комментаторы бесят)
59сегодня, 06:40
Дмитрий Губерниев: «Футбольным комментаторам желаю прибавлять и брать пример с программы «Биатлон с Губерниевым». Карпину пожелаю снисходительно относиться к моим коллегам»
8вчера, 19:03
Мостовой о комментаторах: «Смешно смотреть, как они переобуваются. Просто ужас. Они себя возносят в футболе за счет людей, которым подлизывают»
31вчера, 18:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Родриго пропустит матч «Реала» с «Барселоной» из-за травмы задней поверхности бедра
1023 минуты назад
Трушечкин о словах Карпина про комментаторов: «Если бы у нас работали одни «наррадоры», то откуда бы взялся Озеров с его «такой хоккей нам не нужен?» Ведь эта фраза – «оценочное суждение»
2332 минуты назад
Депутат Роднина о пиве на стадионах: «Если у нас такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то, наверное, надо возвращать»
6353 минуты назад
Митрофанов о цене приглашения сборных на матч с Россией: «Примерно 10 млн рублей. Перелет, проживание и питание – три составляющих»
958 минут назад
Экс-хавбека сборной Чили Вальдивию арестовали по подозрению в сексуальном насилии
10сегодня, 09:03
Хотите работать в Спортсе’’? Слушайте подкаст «Коллеги, добрый день!» – о наших ценностях и культуре компании!
1сегодня, 09:00Вакансия
Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Важный вопрос в плане доходов от посещаемости матчей. Мы за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона»
27сегодня, 08:45
Мостовой готов пройти стажировку как в России, так и за границей: «Футбол везде одинаков, я всегда буду это повторять. Все двери открыты для футбольных людей, мяч и ворота – одного размера»
67сегодня, 08:35
«Спартак» готов продать Бонгонда зимой. От игрока с высокой зарплатой ожидали большего (Metaratings)
68сегодня, 08:16
Журавель – Карпину о работе комментатора: «Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится своими наблюдениями, взглядом на игру» 
136сегодня, 07:29
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кавасаки», «Ульсан Хендай» – «Виссел Кобе»
117 минут назадLive
ЦСКА сыграет с «Факелом». Приходите на домашний матч против воронежцев!
9 минут назадРеклама
Футбольная ассоциация Непала о матче с Россией: «Будем ждать предложения. После получения письма решим, где и когда играть»
412 минут назад
«Манчестер Сити» – «Спарта». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
116 минут назад
Аршавин о доходах после футбола: «К концу карьеры стал зарабатывать примерно как сейчас. Каждый тратит сколько сохранил, но проблема есть – возникают трудности у семей»
422 минуты назад
Участие Сака в матче с «Ливерпулем» маловероятно. Вингер «Арсенала» еще не вернулся к тренировкам
238 минут назад
Игра Месси за «Интер Майами» в плей-офф МЛС получит отдельный стрим
745 минут назад
«Лейпциг» и Лукеба продлили контракт до 2029-го. Защитник интересен «Реалу», «МЮ» и «Ливерпулю»
153 минуты назад
Лига Европы. «Галатасарай» против «Эльфсборга», «МЮ» сыграет с «Фенербахче» Моуринью, «Тоттенхэм» примет АЗ, «Сосьедад» Захаряна встретится с «Маккаби» в четверг
1сегодня, 08:59
Васкес о хет-трике Винисиуса «Боруссии»: «Самый решающий игрок мира. Его 2-й тайм нужно показывать детям, чтобы они видели, как нужно играть»
7сегодня, 08:34