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  • Мексиканец отменил свадьбу ради матча «Реала» в ЛЧ с «Боруссией», невеста теперь не разговаривает с ним: «Я не буду ее умолять, если любит – простит»
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Мексиканец отменил свадьбу ради матча «Реала» в ЛЧ с «Боруссией», невеста теперь не разговаривает с ним: «Я не буду ее умолять, если любит – простит»

22-летний мексиканец отменил свадьбу ради матча «Реала» в Лиге чемпионов.

Вчера мадридцы разгромили «Боруссию» (5:2) в матче 3-го тура ЛЧ, уступая 0:2 до 60-й минуты.

«Предполагалось, что сегодня я должен был жениться но, когда я купил билет, я не понял, что матч совпал с датой свадьбы.

Поэтому я сразу же сделал то, что сделал бы любой фанат «Реала»: я позвонил в церковь, отменил свадьбу, еду, музыку и дискотеку, чтобы увидеть мой клуб. В итоге я более чем доволен этим вечером.

Моя невеста со мной не разговаривала. Раз она не разговаривает со мной, то я тоже не буду ее умолять. Если она любит меня, то простит, потому что она всегда знала, что я с «Реалом» до самой смерти», – рассказал El Larguero Алан Рейес.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
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