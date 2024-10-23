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НБА. «Клипперс» примут «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА-2024/25 состоятся 10 матчей.

Во второй игровой день сезона «Клипперс» примут на своей площадке «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoАтланта
logoШарлотт
logoЧикаго
logoКливленд
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoИндиана
logoКлипперс
logoМемфис
logoМайами
logoМилуоки
logoБруклин
logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoФиладельфия
logoФиникс
logoПортленд
logoТоронто
logoНБА
logoЮта
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