Хави Симонс пришел с банкой Red Bull на пресс-конференцию перед матчем с «Ливерпулем» – сотрудница УЕФА отобрала ее, так как это не спонсор союза. «РБ Лейпциг» не накажут

У Хави Симонса забрали банку с энергетиком на пресс-конференции перед матчем ЛЧ.

Полузащитник «РБ Лейпциг», присутствовавший на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем » вместе с главным тренером Марко Розе, принес с собой банку энергетического напитка Red Bull.

Вскоре после того, как Симонс сделал глоток из банки, сотрудница УЕФА забрала у него напиток, поскольку Red Bull не является спонсором Союза европейских футбольных ассоциаций, а только клуба из Лейпцига.

Согласно правилам, использование брендов, не являющихся официальными партнерами и спонсорами, в Лиге чемпионов не допускается. Спонсоры турнира в этом сегменте – Gatorade и PepsiCo.

Как сообщает Bild, УЕФА не будет применять санкции к «РБ Лейпциг» из-за этого инцидента, однако в дальнейшем клуб будет находиться под «пристальным наблюдением».

Фото: Youtube/RB LEIPZIG