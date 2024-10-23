Хави Симонс пришел с банкой Red Bull на пресс-конференцию перед матчем с «Ливерпулем» – сотрудница УЕФА отобрала ее, так как это не спонсор союза. «РБ Лейпциг» не накажут
Полузащитник «РБ Лейпциг», присутствовавший на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» вместе с главным тренером Марко Розе, принес с собой банку энергетического напитка Red Bull.
Вскоре после того, как Симонс сделал глоток из банки, сотрудница УЕФА забрала у него напиток, поскольку Red Bull не является спонсором Союза европейских футбольных ассоциаций, а только клуба из Лейпцига.
Согласно правилам, использование брендов, не являющихся официальными партнерами и спонсорами, в Лиге чемпионов не допускается. Спонсоры турнира в этом сегменте – Gatorade и PepsiCo.
Как сообщает Bild, УЕФА не будет применять санкции к «РБ Лейпциг» из-за этого инцидента, однако в дальнейшем клуб будет находиться под «пристальным наблюдением».
Фото: Youtube/RB LEIPZIG
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