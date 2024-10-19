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  • «Зенит» разнес «Акрон», Дзюба травмировался, Слуцкий лидирует в Китае, Гонду просят называть «Лусиано», Сейшелы готовы сыграть с Россией, Рублев едва не лишился яичка и другие новости
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«Зенит» разнес «Акрон», Дзюба травмировался, Слуцкий лидирует в Китае, Гонду просят называть «Лусиано», Сейшелы готовы сыграть с Россией, Рублев едва не лишился яичка и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Акрон» на выезде в 12-м туре Мир РПЛ – 5:0! Мостовой сделал дубль, Гонду снова забил, Соболев опять без голов. Дзюба травмировал бедро и был заменен уже на 9-й минуте. Возможно, повлияла «Вторая вице-миссис Россия Вселенная», нанесшая символический удар по мячу перед игрой.

«Факел» вырвал победу у «Ахмата» на выезде благодаря голу Каштанова на 95-й в меньшинстве – 3:2. Грозненцы по-прежнему не побеждают в РПЛ и идут последними.

2. НХЛ. «Виннипег» разгромил «Сан-Хосе» (8:3), Наместников впервые за карьеру в лиге набрал 4 очка за игру – гол и 3 передачи (попутно пересек отметку 300 баллов за карьеру). «Колорадо» прервал серию поражений на старте, одолев «Анахайм» (4:3 ОТ после 0:2), Коваленко набрал 1-е очко в лиге. «Питтсбург» проиграл «Каролине» (1:4), Орлов и Свечников сделали по передаче. 

3. «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого забил «Хэнаню» на 89-й (2:1) и выиграл 12-й из 13 последних матчей в чемпионате Китая. Команда российского тренера благодаря поражению «Шанхай Порт» возглавила таблицу лиги Китая за 2 тура до конца сезона и опережает конкурента на 1 очко.

4. В КХЛ «Трактор» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2), «Куньлунь» дома проиграл «Сочи» (0:4).

«Нефтехимик» проведет матчи с «Торпедо» и «Сочи» без зрителей. Сообщалось, что это связано с саммитом БРИКС в Татарстане.

5. Сотрудников «Матч ТВ» попросили употреблять «Лусиано» вместо «Гонду». Пресс-служба «Зенита» просила и другие СМИ указывать в материалах имя игрока. В клубе прокомментировали ситуацию: «Игрок решил наносить на футболку имя. Многие писали фамилию неправильно – «Гондоу».

6. Андрей Рублев рассказал, что ему чуть не ампутировали яичко: «Мне очень повезло. Говорят, что есть всего 5-6 часов, если там возникает проблема с кровотоком – а потом ампутация».

7. ISU может рассмотреть допуск российских фигуристов в марте 2025 года, утверждает «Р-Спорт».

8. В сборной Сейшельских островов заявили о готовности сыграть с Россией в 2025 году. Также со сборной готовы сыграть Кения, Ирак, ЦАР и Беларусь.

9. Дарья Касаткина отыграла два матчбола у Юлии Путинцевой в 1/4 финала теннисного турнира в Нинбо и сыграет в 1/2 финала. Также в полуфинал вышла Мирра Андреева.

10. Дюков и Дегтярев высказались о приоритизации видов спорта в рамках форума «Россия – спортивная держава». Путин ответил: «Саш, я не понял – что-то более важным может быть, а что-то – менее? Ошибок нельзя допустить».

11. Криштиану Роналду забил победный гол с пенальти в матче с «Аль-Шабабом», реализовав пенальти на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Его команда одержала победу со счетом 2:1. Это 907-й гол в карьере португальца.

12. «Манчестер Юнайтед» связался с Эдином Терзичем и сделал запрос по тренеру «Спортинга» Рубену Амориму. Однако пока в клубе доверяют Эрику тен Хагу.

13. CAS отклонил апелляцию «Барсы» на штраф от УЕФА в 500 000 евро за ошибки в отчетности по первому «рычагу».

14. НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» выиграл у «Филадельфии» и другие результаты

15. Винисиус Тобиас сделал тату с именем новорожденной дочки своей бывшей спутницы-инфлюэнсера, но ДНК-тест показал, что ребенок не от защитника «Шахтера».

Цитаты дня.

Тарасова о возвращении пива на стадионы: «Русскому человеку нельзя давать выпить, это выльется в пьянку. В резиновую перчатку будут водку наливать и пивом запивать»

Олег Матыцин: «Возникла идея проведения игр участников СВО, сейчас это движение активно поддерживается на уровне губернаторов»

Аршавин о том, догнал ли «Матч ТВ» англичан: «Мы не уступаем в уровне экспертов. Различия между зарубежными каналами минимальные»

Пеп о Тухеле в сборной Англии: «Некоторые считают себя лучше других. Это происходит везде – на Украине, в России, Израиле, Африке. Мне не нравится критика из-за другой национальности»

Широков о Ротенберге: «Шулшер», «Фергусон». Он называет людей на свой манер, главное – знает их. Из скучного мероприятия пресс-конференция превращается в перфоманс»

Глушаков о квадроберах: «Отношусь отрицательно. Сказал дочери, чтобы такого у нее не видел – не понимаю этого»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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