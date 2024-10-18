«Шанхай» Слуцкого возглавил таблицу лиги Китая за 2 тура до конца сезона и опережает «Шанхай Порт» на 1 очко

Команда Леонида Слуцкого вышла на первое место в чемпионате Китая.

Это произошло после того, как в 28-м туре турнира «Шанхай Шеньхуа » победил, а «Шанхай Порт » проиграл.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «Хэнань» (2:1), забив победный гол на 90-й минуте. «Шанхай Порт» уступил «Чэнду Жунчэн » (1:3) и проиграл 2-й из 28 матчей в этом сезоне. Еще одно поражение команде ранее нанес «Шанхай» Слуцкого – 1:3.

Таким образом, за два тура до завершения сезона «Шанхай Шеньхуа» возглавил таблицу, набрав 73 очка в 28 матчах. У «Шанхай Порт» 72 балла в активе.

В 29-м туре «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» – матч в прямом эфире смотрите на Спортсе’’ . В последнем туре новому лидеру чемпионата предстоит матч с «Чэнду».

«Шанхай» Слуцкого забил «Хэнаню» на 89-й (2:1) и выиграл 12-й из 13 последних матчей в чемпионате Китая