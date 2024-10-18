Дзюба травмировал бедро в игре с «Зенитом». Форварда «Акрона» заменили на 9-й минуте

Артем Дзюба получил повреждение в начале игры с «Зенитом».

Нападающий «Акрона » вышел на матч 12-го тура Мир РПЛ в стартовом составе. На 6-й минуте он травмировал заднюю поверхность правого бедра и был вынужден покинуть поле.

Вместо бывшего футболиста «Зенита » на 9-й минуте вышел Жилсон Беншимол .

В этом сезоне Дзюба забил один гол и сделал 3 результативных паса в пяти матчах в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .