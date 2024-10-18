Аршавин о том, догнал ли «Матч ТВ» англичан: «Мы не уступаем в уровне экспертов. Различия между зарубежными каналами минимальные»

Андрей Аршавин сравнил уровень качества трансляций на «Матч ТВ» и в Англии.

– Мы догнали тех же англичан в качестве трансляций?

– Если говорить об экспертизе и [уровне] экспертов, то мы не уступаем. Возможно, «Матч ТВ » стоит добавить технологическое освещение.

В остальном различия между зарубежными каналами и «Матч ТВ» минимальные.

Я выступаю за классику, как футболист, не хотел бы, чтобы [в раздевалку и на скамейку запасных] приходили журналисты.

Когда на Матче легенд рядом с нами сидят журналисты, а тренер подсказывает, то это нормально, потому что нет спортивной составляющей.

Когда же ты играешь за деньги, это отвлекает, нервирует тренеров, – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин на форуме «Россия – спортивная держава».