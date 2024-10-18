Аршавин о том, догнал ли «Матч ТВ» англичан: «Мы не уступаем в уровне экспертов. Различия между зарубежными каналами минимальные»
Андрей Аршавин сравнил уровень качества трансляций на «Матч ТВ» и в Англии.
– Мы догнали тех же англичан в качестве трансляций?
– Если говорить об экспертизе и [уровне] экспертов, то мы не уступаем. Возможно, «Матч ТВ» стоит добавить технологическое освещение.
В остальном различия между зарубежными каналами и «Матч ТВ» минимальные.
Я выступаю за классику, как футболист, не хотел бы, чтобы [в раздевалку и на скамейку запасных] приходили журналисты.
Когда на Матче легенд рядом с нами сидят журналисты, а тренер подсказывает, то это нормально, потому что нет спортивной составляющей.
Когда же ты играешь за деньги, это отвлекает, нервирует тренеров, – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин на форуме «Россия – спортивная держава».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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