Тарасова о возвращении пива на стадионы: «Русскому человеку нельзя давать выпить, это выльется в пьянку. В резиновую перчатку будут водку наливать и пивом запивать»

Татьяна Тарасова раскритиковала идею о возвращении пива на футбольные стадионы.

Ранее Министерство финансов поддержало продажу пива на стадионах, заявив, что окончательное решение за правительством.

– Русскому человеку нельзя давать выпить на стадионе, а потом на стадион ходят не для того, чтобы пить. Там другой кайф. Это выльется в пьянку, вот и все.

– Поддержит ли правительство возвращение пива?

– Я думаю, что нет. Я бы не поддержала, не знаю, как это будет. Или это будет пьянка. В резиновую перчатку будут водку наливать и пивом запивать.

Нет, нам никак это нельзя. Я вообще не понимаю, почему надо смотреть спортивные мероприятия, в которых так много всего разного интересного и разнообразного, еще и пить пиво и, не дай бог, водку. Я не понимаю этого, – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.