Тарасова о возвращении пива на стадионы: «Русскому человеку нельзя давать выпить, это выльется в пьянку. В резиновую перчатку будут водку наливать и пивом запивать»
Татьяна Тарасова раскритиковала идею о возвращении пива на футбольные стадионы.
Ранее Министерство финансов поддержало продажу пива на стадионах, заявив, что окончательное решение за правительством.
– Русскому человеку нельзя давать выпить на стадионе, а потом на стадион ходят не для того, чтобы пить. Там другой кайф. Это выльется в пьянку, вот и все.
– Поддержит ли правительство возвращение пива?
– Я думаю, что нет. Я бы не поддержала, не знаю, как это будет. Или это будет пьянка. В резиновую перчатку будут водку наливать и пивом запивать.
Нет, нам никак это нельзя. Я вообще не понимаю, почему надо смотреть спортивные мероприятия, в которых так много всего разного интересного и разнообразного, еще и пить пиво и, не дай бог, водку. Я не понимаю этого, – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Vseprosport
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