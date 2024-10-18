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  • Широков о Ротенберге: «Шулшер», «Фергусон». Он называет людей на свой манер, главное – знает их. Из скучного мероприятия пресс-конференция превращается в перфоманс»
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Широков о Ротенберге: «Шулшер», «Фергусон». Он называет людей на свой манер, главное – знает их. Из скучного мероприятия пресс-конференция превращается в перфоманс»

Роман Широков поделился мнением о пресс-конференциях Романа Ротенберга.

– Вас восхищают футбольно-хоккейные пресс-конференции Романа Ротенберга?

– Вчера он ее через Аршавина построил. Наверное, Андрей в восторге.

Как я слышал, все остальные – тоже. Потому что из скучного мероприятия пресс-конференция превращается в какой-то перфоманс, откуда можно какие-то цитаты вытащить. Потом ее обсуждают до следующей игры.

Наверное, это тоже способствует популяризации хоккея. Тем более эти фамилии «Шулшер», «Фергусон»… Роман Борисович называет некоторых людей на свой манер. Самое главное, что он их знает. И не только фамилии, но и всю их историю, – сказал бывший футболист сборной России Роман Широков

 Аршавин о Ротенберге: «Футбол ему не дает покоя. Мало знаю о СКА кроме того, что говорит их главный тренер на пресс-конференциях – это ярко, можно посмеяться»

«Хотим всегда играть ярко – как Аршавин». Новые отсылки Ротенберга: к футболу, волкам и царям

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Аршавин
logoРоман Широков
logoСКА
logoОле-Гуннар Сульшер
logoАлекс Фергюсон
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
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