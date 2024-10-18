У Гонду 5 голов в 6 матчах РПЛ. Форвард «Зенита» забил «Акрону»
Лусиано Гонду вновь забил за «Зенит».
Форвард петербургского клуба сегодня отметился голом в игре Мир РПЛ против «Акрона».
В 6 матчах сезоне в рамках чемпионата России Гонду забил 5 голов в 6 матчах. Аргентинец на два мяча отстает от лучших бомбардиров сезона – Алексея Батракова («Локомотив») и Максима Глушенкова («Зенит»).
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