У Гонду 5 голов в 6 матчах РПЛ. Форвард «Зенита» забил «Акрону»

Лусиано Гонду вновь забил за «Зенит».

Форвард петербургского клуба сегодня отметился голом в игре Мир РПЛ против «Акрона».

В 6 матчах сезоне в рамках чемпионата России Гонду забил 5 голов в 6 матчах. Аргентинец на два мяча отстает от лучших бомбардиров сезона – Алексея Батракова («Локомотив») и Максима Глушенкова («Зенит»).