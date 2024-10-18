«Дзюба кричал: «Зацени». Мы переглянулись и поняли друг друга». Мостовой о реакции Артема на «вторую вице-миссис Россия – Вселенная»

Андрей Мостовой описал, как Артем Дзюба отреагировал на Александру Нехорошеву.

«Вторая вице-миссис Россия – Вселенная» нанесла символический удар перед началом игры «Акрона » и «Зенита » в 12-м туре Мир РПЛ .

«После символичного удара перед началом матча Артем Дзюба мне что-то кричал типа: «Зацени». Мы переглянулись и друг друга поняли», – сказал Мостовой .

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»

«Вице-миссис Россия» о реакции Дзюбы на себя перед игрой с «Зенитом»: «Тронута, что мой наряд не остался незамеченным»