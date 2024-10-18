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«Дзюба кричал: «Зацени». Мы переглянулись и поняли друг друга». Мостовой о реакции Артема на «вторую вице-миссис Россия – Вселенная»

Андрей Мостовой описал, как Артем Дзюба отреагировал на Александру Нехорошеву.

«Вторая вице-миссис Россия – Вселенная» нанесла символический удар перед началом игры «Акрона» и «Зенита» в 12-м туре Мир РПЛ.

«После символичного удара перед началом матча Артем Дзюба мне что-то кричал типа: «Зацени». Мы переглянулись и друг друга поняли», – сказал Мостовой.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»

«Вице-миссис Россия» о реакции Дзюбы на себя перед игрой с «Зенитом»: «Тронута, что мой наряд не остался незамеченным»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
девушки и спорт
logoАндрей Мостовой
logoЧемпионат.com
logoАкрон
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