«Дзюба кричал: «Зацени». Мы переглянулись и поняли друг друга». Мостовой о реакции Артема на «вторую вице-миссис Россия – Вселенная»
Андрей Мостовой описал, как Артем Дзюба отреагировал на Александру Нехорошеву.
«Вторая вице-миссис Россия – Вселенная» нанесла символический удар перед началом игры «Акрона» и «Зенита» в 12-м туре Мир РПЛ.
«После символичного удара перед началом матча Артем Дзюба мне что-то кричал типа: «Зацени». Мы переглянулись и друг друга поняли», – сказал Мостовой.
Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»
«Вице-миссис Россия» о реакции Дзюбы на себя перед игрой с «Зенитом»: «Тронута, что мой наряд не остался незамеченным»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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