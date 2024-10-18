Только «Ахмат» не побеждает в РПЛ. Команда Ташуева идет последней с 6 очками в 12 турах
«Ахмат» остается единственным клубом без побед в текущем чемпионате России.
Сегодня команда Сергея Ташуева уступила на своем поле «Факелу», игравшему в меньшинстве с 84-й минуты, – 2:3.
После 12 туров на счету клуба из Грозного 6 очков. Он 6 раз сыграл вничью и потерпел столько же поражений.
В следующем матче в Мир РПЛ «Ахмат» выступит в гостях у «Ростова» – это произойдет 26 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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