  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» о просьбе употреблять «Лусиано» вместо «Гонду»: «Игрок решил наносить на футболку имя. Многие писали фамилию неправильно – «Гондоу»
36

«Зенит» о просьбе употреблять «Лусиано» вместо «Гонду»: «Игрок решил наносить на футболку имя. Многие писали фамилию неправильно – «Гондоу»

В «Зените» рассказали, почему у Лусиано Гонду на футболке написано только имя.

– Прошлые клубы, аргентинские и европейские медиа и сервисы статистики всегда называли Лусиано Гонду по фамилии или имени-фамилии. Так же игрок называет сам себя в соцсетях. Почему на форме Зенит написал «Лусиано» и исключительно по имени называет его на сайте и в соцсетях? 

– Мы обсуждали варианты нанесения с футболистом, и он решил, что на футболке в «Зените» будет его имя Лусиано. Игрок сам предложил нанести имя, потому что во всех командах его всегда называли «Лучо» или «Лучи».

 – Советовал ли Зенит российским медиа называть Лусиано Гонду по имени, а не фамилии? 

– Изначально мы заметили, что при передаче его фамилии на русский язык многие писали неправильно, и действительно просили редакции, в том числе и «Спортса», писать не «Гондоу», а «Гонду» – с точки зрения правил транскрипции. И именно так его и объявили. Когда же самим игроком было принято решение на футболке писать свое имя – Лусиано, прямо перед презентацией, уже в фирменном магазине, мы попросили приглашенные СМИ обращаться к нему тоже по имени. 

С такой же просьбой обратились в «Матч ТВ», и каждый раз, когда приезжаем на выезд, просим принимающую сторону при выведении составов и объявлений диктора использовать имя – Лусиано. 

Интересно, что эта тема вызвала именно у вас такой интерес, ведь сравнительно недавно после ребрендинга «Спортс» столкнулся с похожей историей: известный тренер настойчиво называла вас «Спортс.ру»… И кстати, «Зенит» на просьбу ваших коллег называть вас отныне «Спортс» отреагировал максимально серьезно и уважительно, – сообщили в «Зените» Спортсу’‘.

«Зенит» и «Матч» называют игрока не Гонду, а Лусиано. Почему?

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
телевидение
logoСпортс
игровая форма
logoМатч ТВ
logoЛусиано Гонду
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» и «Матч» называют игрока не Гонду, а Лусиано. Почему?
79сегодня, 15:15
Сотрудников «Матч ТВ» попросили употреблять «Лусиано» вместо «Гонду». Пресс-служба «Зенита» просила и другие СМИ указывать в материалах имя игрока
149сегодня, 13:13
Игроки, тренеры и боссы «Зенита» и ЦСКА попали в список «Миротворца» – из-за акции с детьми участников боевых действий
44вчера, 12:14
Гонду набьет тату в случае чемпионства «Зенита»: «Сделаю татуировку льва»
4515 октября, 12:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Погребняк о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «В чем позор, в чем смысл?! Если кто-то завидует, надо составлять конкуренцию на поле»
717 минут назад
Винисиус Тобиас сделал тату с именем новорожденной дочки своей бывшей спутницы-инфлюэнсера, но ДНК-тест показал, что ребенок не от защитника «Шахтера»
2725 минут назад
ФИФА обсудит изменения в правилах трансферов после решения суда ЕС по делу Диарра
34 минуты назад
«В «Реале» жалеют о подписании Мбаппе, мне говорили. Это прихоть Переса, его хотел только он. В клубе расстроены уровнем игры Килиана». Журналист Молина о форварде
1845 минут назад
Дзюба травмировал бедро в игре с «Зенитом». Форварда «Акрона» заменили на 9-й минуте
28сегодня, 15:14
Борис Ротенберг: «Без России – это не спорт. Посмотрите на Олимпиаду. Что это? Позорище какое-то»
65сегодня, 15:06
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Акрона», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу
298сегодня, 15:01Live
Самый молодой автор гола в истории сборной России. Кто это из футболистов РПЛ?
2сегодня, 15:00Спецпроект
«Спорт конкурирует с шоу‑бизнесом. В Кубке России внедряем графику, чтобы зрители получили новый опыт». Замгенсекретаря РФС о медийности футбола
сегодня, 14:55
Иньиго о Ямале: «Мы должны помочь ему не отвлекаться от футбола, вокруг много соблазнов. У 17-летних игроков сегодня другая ментальность, они уже многое испытали в своем возрасте»
7сегодня, 14:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» – «Зенит». 0:3 – Кассьерра забил, у Мостового дубль, Дзюба травмировался. Онлайн-трансляция
3727 минут назадLive
Борис Ротенберг о пиве на стадионах: «Если культура поднимется на тот уровень, когда это возможно, было бы лучше, если бы люди могли отдыхать на матчах в том числе с кружечкой пива»
4 минуты назад
Дэвид Бекхэм: «Люди приходили на «Бернабеу» посмотреть на то, как Зидан контролирует мяч, он был элегантен, как балерина. Игра Роналдо поражала, но также он по-настоящему добрый и веселый»
10 минут назад
Станкович поддерживает Николсона в «Спартаке»: «С ним нужно общаться, тогда он зажигает. Деян его не игнорировал, пообещал нормальный шанс, если тот наберет форму. И слово сдержал»
115 минут назад
Казанский «Сокол» о вакансии таролога: «Получили более 600 заявок – нам писали ведьмы в третьем поколении и методисты йоги. Запустили тестовое задание»
427 минут назад
Пеп об уходе Бегиристайна из «Сити»: «Уходит часть меня. Мой друг, создавший одни из лучших команд в «Барселоне» и здесь. Его будет очень не хватать, но клуб будет двигаться дальше»
459 минут назад
Файзуллаев – в тройке номинантов на приз лучшему молодому игроку года Азии
6сегодня, 15:06
Сутормин о переходе из «Зенита»: «Никаких обид. Благодарен Семаку, что было честно сказано, как оно есть. Было бы хуже, если бы говорили по‑другому»
3сегодня, 14:49
Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Лилля», «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в субботу
5сегодня, 06:05
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Шабаба», «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Фейху»
2сегодня, 14:45Live