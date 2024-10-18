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Министр ЦАР об РФ: «Мы бы хотели привезти команды на игры в Россию. Осуждаем решение МОК исключить страну из соревнований»

Министр Центральной африканской Республики высказался о возможной игре с Россией.

Ранее стало известно, что в ноябре сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с Брунеем и Сирией.

– Мы бы очень хотели привезти свои команды на игры в Россию. Мы осуждаем решение Международного олимпийского комитета (МОК) исключить Россию из соревнований.

– Значит, возможно увидеть условный футбольный матч между сборными России и ЦАР?

– Конечно! Почему нет? – заявил министр по делам молодежи, спорта и гражданского воспитания Центральной африканской Республики (ЦАР) Доненг Ванзумон.

27 причин сыграть с 27 худшими сборными мира после Брунея

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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товарищеские матчи (сборные)
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