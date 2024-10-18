«Шанхай» Слуцкого забил «Хэнаню» на 89-й (2:1) и выиграл 12-й из 13 последних матчей в чемпионате Китая
Команда Леонида Слуцкого выиграла 12 из 13 последних матчей в чемпионате Китая.
«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста одержал волевую победу над «Хэнаню» (2:1) в матче 28-го тура турнира.
По ходу второго тайма «Шеньхуа» уступал 0:1, но отыгрался и забил победный мяч на 89-й минуте – отличился хавбек У Си.
В 29-м туре «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» – матч в прямом эфире смотрите на Спортсе’’. В последнем туре новому лидеру чемпионата предстоит матч с «Чэнду».
Добавим, что «Шанхай Шеньхуа» выиграл 12 из 13 предыдущих матчей в чемпионате Китая. Всего команда одержала 23 победы, 4 раза сыграла вничью и 1 раз уступила.
В 29-м туре «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» – матч в прямом эфире смотрите на Спортсе’’. В последнем туре новому лидеру чемпионата предстоит матч с «Чэнду».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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