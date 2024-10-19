Николай Коваленко набрал 1-е очко в НХЛ. Форвард «Колорадо» сделал передачу в матче с «Анахаймом»
Николай Коваленко набрал 1-е очко в НХЛ.
Форвард «Колорадо» отметился результативной передачей на Кейси Миттлстадта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3 ОТ).
Это была 5-я игра 25-летнего россиянина в лиге.
Сегодня Коваленко (13:43, 1:26 – в большинстве, «минус 1») трижды бросил в створ и 1 раз мимо, а также применил 2 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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