Николай Коваленко набрал 1-е очко в НХЛ. Форвард «Колорадо» сделал передачу в матче с «Анахаймом»

Николай Коваленко набрал 1-е очко в НХЛ.

Форвард «Колорадо » отметился результативной передачей на Кейси Миттлстадта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (4:3 ОТ).

Это была 5-я игра 25-летнего россиянина в лиге.

Сегодня Коваленко (13:43, 1:26 – в большинстве, «минус 1») трижды бросил в створ и 1 раз мимо, а также применил 2 силовых приема.