  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Николай Коваленко набрал 1-е очко в НХЛ. Форвард «Колорадо» сделал передачу в матче с «Анахаймом»
Видео
0

Николай Коваленко набрал 1-е очко в НХЛ. Форвард «Колорадо» сделал передачу в матче с «Анахаймом»

Николай Коваленко набрал 1-е очко в НХЛ.

Форвард «Колорадо» отметился результативной передачей на Кейси Миттлстадта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3 ОТ). 

Это была 5-я игра 25-летнего россиянина в лиге. 

Сегодня Коваленко (13:43, 1:26 – в большинстве, «минус 1») трижды бросил в створ и 1 раз мимо, а также применил 2 силовых приема. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКолорадо
logoАнахайм
logoНХЛ
logoНиколай Коваленко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Георгиев отразил 17 из 20 бросков «Анахайма», победа – 1-я в сезоне. У вратаря «Колорадо» 81,0% сэйвов и КН 4,99 после 5 игр
26 минут назад
НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Каролине», «Виннипег» забросил 8 шайб «Сан-Хосе», «Колорадо» одолел «Анахайм»
90сегодня, 03:52
Наместников набрал 1+3 с «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Он пересек отметку 300 очков в НХЛ, 4 балла за игру – личный рекорд
8сегодня, 03:10
Терещенко о ЦСКА: «Долгие годы многое держалось на системе, созданной Никитиным. Руководство и болельщики должны понимать, что предстоит большая работа, требующая времени»
6вчера, 21:54
Узнаете по фото Кубок Стэнли? А как расшифровывается НХЛ?
вчера, 21:30Спецпроект
Плющев о Криштофе: «Когда КХЛ заявила о независимости от ИИХФ, говорил, что будут проблемы. Сами себе создали опасный прецедент, открыли ящик Пандоры»
11вчера, 21:14
Блажиевский на вопрос о том, кто круче – Кучеров или Панарин: «Не знаю. Они лучшие в НХЛ, огромные мастера»
7вчера, 20:21
Плющев о результатах «Металлурга»: «Тренерский штаб себя переоценил. Плюс хамское отношение главного тренера к коллегам и зрителям наложило отпечаток»
4вчера, 19:07
В сексуальном насилии в отношении одной женщины в 2014-м обвинили восьмерых экс-хоккеистов OHL. Некоторые из них уже играют в НХЛ
32вчера, 19:01
КХЛ. «Трактор» победил «Салават», «Сочи» обыграл «Куньлунь»
93вчера, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
Свечников сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 0+2 в 3 играх в сезоне
14 минут назад
«Колорадо» прервал серию из 4 поражений на старте сезона НХЛ, обыграв «Анахайм» (4:3 ОТ после 0:2). «Дакс» сравняли на 59:47, Маккиннон забил в овертайме
сегодня, 03:58
Гущин остался без очков в 2 матчах за «Сан-Хосе» на старте сезона. У него 4 броска и «минус 3»
сегодня, 03:46
Костин в первых 4 матчах сезона НХЛ за «Сан-Хосе»: 0 очков, 3 броска, 6 хитов и «минус 2» при 10:15 в среднем на льду
2сегодня, 03:34
«Виннипег» начал сезон НХЛ с 4 побед впервые в своей истории. У «Сан-Хосе» 5 поражений подряд на старте с разницей 11:22
сегодня, 03:22
Педан о дерби с ЦСКА: «Принципиальный соперник, игры с ними всегда кость в кость. Они обыгрывали СКА в плей-офф, мы должны исправлять это»
вчера, 21:34
Зубов о 4:0 с «Куньлунем»: «У «Сочи» были проблемы, долго раскачивались в прошлых играх. Сегодня ребята вышли настроенными. По ситуации с Криштофом добавить нечего»
вчера, 20:56
Профака о КХЛ: «Более техничная лига, чем АХЛ. Там в тебя чаще пытаются влететь, играют в тело, здесь – больше обыгрышей»
вчера, 20:34
Заврагин о «Филадельфии»: «С тренером вратарей мы на связи, больше ни с кем. Об НХЛ пока не думаю, нужно показать себя в России»
3вчера, 20:07
Щитов о Криштофе: «Партнеры не нравились или тренер, может. Воспользовался лазейкой. Не думаю, что это станет массовым – легионеры получают неплохие деньги, поэтому и приехали»
вчера, 19:55