Соболев 14 матчей не забивает в Мир РПЛ – с апреля
Серия Александра Соболева без голов в Мир РПЛ продолжается.
Нападающий вышел на замену в игре «Зенита» с «Акроном» (5:0) на 75-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.
В последний раз Соболев забивал в чемпионате 7 апреля, выступая в составе «Спартака». С тех пор он провел 14 игр в РПЛ без голов.
Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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