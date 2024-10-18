Соболев 14 матчей не забивает в Мир РПЛ – с апреля

Серия Александра Соболева без голов в Мир РПЛ продолжается.

Нападающий вышел на замену в игре «Зенита » с «Акроном » (5:0) на 75-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

В последний раз Соболев забивал в чемпионате 7 апреля, выступая в составе «Спартака ». С тех пор он провел 14 игр в РПЛ без голов.

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .