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Соболев 14 матчей не забивает в Мир РПЛ – с апреля

Серия Александра Соболева без голов в Мир РПЛ продолжается.

Нападающий вышел на замену в игре «Зенита» с «Акроном» (5:0) на 75-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

В последний раз Соболев забивал в чемпионате 7 апреля, выступая в составе «Спартака». С тех пор он провел 14 игр в РПЛ без голов.

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoАкрон
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