Наместников набрал 1+3 с «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Он пересек отметку 300 очков в НХЛ, 4 балла за игру – личный рекорд
Владислав Наместников набрал 1+3 с «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча.
Форвард «Виннипега» впервые в карьере в НХЛ набрал 4 очка за матч – гол и 3 результативные передачи в игре против «Шаркс» (8:3).
Для 31-летнего россиянина это были первые баллы за результативность в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярных чемпионатов у него стало 302 (127+175) очка в 712 играх.
Сегодня Наместников (13:29, 4:34 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ. Также допустил 1 потерю шайбы и выиграл 4 вбрасывания из 6 (66,7%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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