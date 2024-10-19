Наместников набрал 1+3 с «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Он пересек отметку 300 очков в НХЛ, 4 балла за игру – личный рекорд

Владислав Наместников набрал 1+3 с «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Виннипега » впервые в карьере в НХЛ набрал 4 очка за матч – гол и 3 результативные передачи в игре против «Шаркс» (8:3).

Для 31-летнего россиянина это были первые баллы за результативность в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярных чемпионатов у него стало 302 (127+175) очка в 712 играх.

Сегодня Наместников (13:29, 4:34 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ. Также допустил 1 потерю шайбы и выиграл 4 вбрасывания из 6 (66,7%).