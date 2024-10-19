Свечников сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 0+2 в 3 играх в сезоне
Андрей Свечников сделал передачу в матче с «Питтсбургом».
Форвард «Каролины» ассистировал Шейну Гостисбееру при игре в большинстве в матче с «Пингвинс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне у 24-летнего россиянина 2 (0+2) балла в 3 играх при полезности «минус 1».
Сегодня Свечников (16:16, 3:24 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 3 броска в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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