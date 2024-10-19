Свечников сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 0+2 в 3 играх в сезоне

Андрей Свечников сделал передачу в матче с «Питтсбургом».

Форвард «Каролины» ассистировал Шейну Гостисбееру при игре в большинстве в матче с «Пингвинс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

В текущем сезоне у 24-летнего россиянина 2 (0+2) балла в 3 играх при полезности «минус 1».

Сегодня Свечников (16:16, 3:24 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 3 броска в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.