Нинбо (WTA). 1/4 финала. Касаткина сыграет с Путинцевой, Мирра Андреева – с Крейчиковой, Калинская – с Муховой
Дарья Касаткина поборется с Юлией Путинцевой в 1/4 финала в Нинбо.
Сетка здесь.
Ningbo Open
Нинбо, Китай
14 октября – 20 октября 2024
WTA 500
Призовой фонд – $922 573
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовала: Любовь Энина
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