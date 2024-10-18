40

В сборной Сейшельских островов заявили о готовности сыграть с Россией в 2025 году

В сборной Сейшельских островов готовы сыграть с Россией в 2025 году.

«Мы хотим наладить сотрудничество с РФС и посмотреть, как они могут нам помочь. Потому что мы, Сейшельские острова, участвуем только в одном соревновании — отборе к чемпионату мира.

У нас есть свободные даты для проведения матчей. Так что если РФС сможет помочь нам товарищескими матчами, опытом в области тренерской работы и так далее, это было бы очень кстати.

Мы уже обсуждаем возможность проведения матча. Мы хотели сыграть уже в ноябре, но узнали, что у России есть два соперника. Но в следующем году у нас снова есть несколько свободных дат. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoсборная Сейшельских островов
товарищеские матчи (сборные)
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Борис Ротенберг об интересе россиян к футболу: «Эти опросы делаются для того, чтобы создать внутри страны какую-то атмосферу...»
7сегодня, 13:01
Ксения Коваленко – жена Дениса Глушакова. Самая известная футболистка России!
37сегодня, 12:00
Глушаков о падении популярности футбола в России: «Это логично, нас повсюду отстранили, отсюда снижение интереса. Но есть развитие по сравнению с тем, когда я начинал»
8сегодня, 11:39
Генсек РФС о матчах сборной: «Кроме Брунея и Сирии, в ноябре есть и другие варианты. На 2025-й и 2026-й – свыше 25 сборных с переговорами в активной фазе»
4сегодня, 10:51
Сборная Беларуси готова сыграть с Россией в 2025 году: «Никаких проблем не будет»
4сегодня, 10:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ливерпуль» может продать Трента «Реалу» зимой. «Красные» знают, что защитник не продлит контракт
7 минут назад
Кения и Ирак готовы сыграть со сборной России в 2025 году
911 минут назад
«МЮ» сделал запрос по тренеру «Спортинга» Амориму. Пока в клубе доверяют тен Хагу (Флориан Плеттенберг)
714 минут назад
Кудус – лучший дриблер в топ-лигах в этом сезоне. Хвича – 4-й, Винисиус – 6-й, Ямаль – 7-й
116 минут назад
Медведев про Дзюбу: «Поговорили, потолкались перед матчем. У них с Семаком нет никакого конфликта. Не надо искать черную кошку в комнате, если ее там нет»
436 минут назад
Семак про 5:0 с «Акроном»: «Трудовая победа. Хорошо, что «Зенит» забил в 1-м тайме, поспокойней было»
1242 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» забил 5 голов «Акрону», «Ахмат» против «Факела», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу
46850 минут назадLive
Британские власти призвали «устранить предвзятость» по отношению к темнокожим тренерам. В АПЛ 43% игроков – чернокожие, а среди тренеров их 4,4%, утверждает Black Footballers Partnership
3053 минуты назад
Платформа с играми для любителей РПЛ: залетайте!
сегодня, 17:00Спецпроект
Соболев 14 матчей не забивает в Мир РПЛ – с апреля
36сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Шабаба», «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Фейху»
26 минут назадLive
«Зенит» 9 раз сыграл на ноль в сезоне РПЛ и повторил рекорд чемпионата по сухим матчам после первых 12 туров
8 минут назад
«Ахмат» – «Факел». 2:1 – Камилов забил. Онлайн-трансляция
316 минут назадLive
Мостовой набрал 14 очков в фэнтези РПЛ за дубль «Акрону». Его популярность – 0,00%
217 минут назадФэнтези
«Монако» – «Лилль». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
219 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
219 минут назад
Сергей Семак: «После замены Дзюбы у «Зенита» ничего не поменялось, играли так же. В атаке смотрелись хорошо, в обороне есть недочеты»
322 минуты назад
Семин о Гвардиоле на тренерских курсах РФС: «Если удастся привезти, это будет большое дело для российского футбола. Он выдающийся тренер»
238 минут назад
Амброзини о Даниэле Мальдини: «Он может пойти другим путем, даже в «Ювентус» или «Интер». У него есть все, но чтобы сделать следующий шаг, надо понять, насколько он стабилен»
47 минут назад
Уайт о Салиба в «Арсенале»: «Никто даже не пытается обвести его на тренировках – бесполезно. Не могу назвать ни одну его слабость»
1сегодня, 17:00