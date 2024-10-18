В сборной Сейшельских островов заявили о готовности сыграть с Россией в 2025 году

В сборной Сейшельских островов готовы сыграть с Россией в 2025 году.

«Мы хотим наладить сотрудничество с РФС и посмотреть, как они могут нам помочь. Потому что мы, Сейшельские острова, участвуем только в одном соревновании — отборе к чемпионату мира.

У нас есть свободные даты для проведения матчей. Так что если РФС сможет помочь нам товарищескими матчами, опытом в области тренерской работы и так далее, это было бы очень кстати.

Мы уже обсуждаем возможность проведения матча. Мы хотели сыграть уже в ноябре, но узнали, что у России есть два соперника. Но в следующем году у нас снова есть несколько свободных дат. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи.