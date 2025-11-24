Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
Хавбек «Динамо» Бителло признался, что ему больше нравится стиль экс-тренера команды Валерия Карпина.
В воскресенье бело-голубые разгромили «Динамо» Махачкала (3:0) в РПЛ в дебютном матче и.о. тренера Ролана Гусева.
— Вам комфортно на новой позиции на поле при новом тренере?
— Ролан хороший тренер, много помог нам, когда ушел Личка. Сегодня он просил меня играть ниже, помогать Фомину.
— Тяжело давались тренировки при Карпине?
— Вне зависимости от тренера игрок должен давать 100%. Карпин отличается от Гусева, но все зависит от футболистов. У каждого тренера свой менталитет.
— Чей стиль ближе — Карпина или Гусева?
— Ближе к Карпину. Он очень хороший тренер. У нас был не очень хороший результат ранее, надо забывать об этом, нужно набирать очки и исправить место в таблице, — сказал Бителло.