Рублев рассказал, что ему чуть не ампутировали яичко
Андрей Рублев рассказал, что был близок к ампутации яичка.
Ранее он рассказывал об операции и возможной ампутации, но не говорил, о какой именно части тела идет речь.
«Я не знаю, как это рассказать – по-умному или смешно.
Я чуть не лишился яйца (смеется). Мне очень повезло. Говорят, что есть всего 5-6 часов, если там возникает проблема с кровотоком – а потом ампутация.
Мне повезло, что я почему-то решил поехать в больницу, как только у меня появились странные ощущения. Врачи посмотрели и сразу же сделали срочную операцию. С момента появления этих ощущений прошло 3-4 часа.
И все прошло хорошо. Мне повезло (усмехается).
Но перед тем, как сработал наркоз, я подписал бумагу, что разрешаю им ампутировать мне яйцо», – рассказал Рублев на пресс-конференции турнира в Стокгольме.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Рублева
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