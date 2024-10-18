Кения и Ирак готовы сыграть со сборной России в 2025 году

Кения и Ирак готовы провести повторные матчи со сборной России в 2025 году.

«Матч между сборными России и Кении возможен. Мы готовы поехать в РФ и провести этот матч в марте следующего года. В декабре можем начать переговоры с РФС и готовиться к этой игре», – сказал президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва.

Ирак также подтвердил желание провести повторный матч.

«Мы будем рады снова сыграть с Россией в 2025 году. Если нам поступит такое предложение, то мы к нему открыты. Если всех устроит дата и другие факторы, то конечно», – заявил министр молодежи и спорта Республики Ирак Ахмед аль‑Мубарка в интервью «Советскому спорту».

Напомним, Россия играла с Ираком (2:0) в марте 2023 года, а с Кенией (2:2) – в октябре того же года.