Сборная Беларуси готова сыграть с Россией в 2025 году: «Никаких проблем не будет»

Беларусь готова сыграть с Россией в 2025 году.

«Игра между Россией и Белоруссией возможна! Это даже не обсуждается. Никаких проблем не будет.

Теоретически мы готовы сыграть в 2025 году, все зависит от календаря сборной. Нужно, чтобы федерации обсудили это между собой», – сказал министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук.

В июне сборные России и Беларуси сыграли друг с другом в Минске. Встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.