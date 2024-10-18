Сборная Беларуси готова сыграть с Россией в 2025 году: «Никаких проблем не будет»
Беларусь готова сыграть с Россией в 2025 году.
«Игра между Россией и Белоруссией возможна! Это даже не обсуждается. Никаких проблем не будет.
Теоретически мы готовы сыграть в 2025 году, все зависит от календаря сборной. Нужно, чтобы федерации обсудили это между собой», – сказал министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук.
В июне сборные России и Беларуси сыграли друг с другом в Минске. Встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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