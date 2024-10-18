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«Нефтехимик» проведет матчи с «Торпедо» и «Сочи» без зрителей. Сообщалось, что это связано с саммитом БРИКС в Татарстане

«Нефтехимик» проведет матчи с «Торпедо» и «Сочи» без зрителей.

 «С большим сожалением сообщаем, что по независящим от нас обстоятельствам матчи с «Торпедо» (22 октября) и «Сочи» (24 октября) мы вынуждены проводить без зрителей.

Порядок возврата денежных средств владельцам абонементов и купленных билетов мы объявим дополнительно.

В то же время есть и хорошая новость. Календарные игры с «Автомобилистом» (26 октября) и «Ладой» (29 октября) пройдут с болельщиками и без каких-либо ограничений», – говорится в сообщении клуба. 

Ранее нижнекамцы провели матч с «Сибирью» (11 октября) с ограниченным числом зрителей – 500 при вместимости домашней арены, составляющей 5 500 мест.

Сообщалось, что ограничение посещаемости хоккейных матчей связано с саммитом стран БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября. В постановлениях, где говорилось о спортивных мероприятиях, говорилось не только о Казани, но и о Нижнекамске.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
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