«Нефтехимик» проведет матчи с «Торпедо» и «Сочи» без зрителей. Сообщалось, что это связано с саммитом БРИКС в Татарстане

«Нефтехимик» проведет матчи с «Торпедо» и «Сочи» без зрителей.

«С большим сожалением сообщаем, что по независящим от нас обстоятельствам матчи с «Торпедо» (22 октября) и «Сочи» (24 октября) мы вынуждены проводить без зрителей.

Порядок возврата денежных средств владельцам абонементов и купленных билетов мы объявим дополнительно.

В то же время есть и хорошая новость. Календарные игры с «Автомобилистом» (26 октября) и «Ладой» (29 октября) пройдут с болельщиками и без каких-либо ограничений», – говорится в сообщении клуба.

Ранее нижнекамцы провели матч с «Сибирью» (11 октября) с ограниченным числом зрителей – 500 при вместимости домашней арены, составляющей 5 500 мест.

Сообщалось , что ограничение посещаемости хоккейных матчей связано с саммитом стран БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября. В постановлениях, где говорилось о спортивных мероприятиях, говорилось не только о Казани, но и о Нижнекамске.