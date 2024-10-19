Орлов против «Питтсбурга»: передача, 2 броска, 2 хита и «+2» за 21:09. У него 2 очка и «+4» в 3 играх
Дмитрий Орлов сделал передачу в матче с «Питтсбургом».
Защитник «Каролины» выступил одним из ассистентов при шайбе Джека Рословика в матче с «Пингвинс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 33-летнего россиянина 2 (0+2) очка в 3 матчах сезона при полезности «+4» и среднем времени на льду 20:19.
Сегодня Орлов (21:09, 3:07 – в меньшинстве, «+2») дважды бросил в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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