Глушаков о квадроберах: «Отношусь отрицательно. Сказал дочери, чтобы такого у нее не видел – не понимаю этого»
Денис Глушаков заявил об отрицательном отношении к квадробингу.
Квадробинг – неофициальный вид спорта, пришедший из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.
«Социальными сетями иногда пользуюсь, когда время есть.
О квадроберах не читал, но наслышан. Старшая дочь рассказывала.
Отношусь к этому отрицательно. Сказал дочери, чтобы такого у нее я не видел. Я этого не понимаю», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков.
Внезапный хейт детей, переодетых в животных: они бегают на четвереньках и рычат. В какой-то мере это даже спортсмены
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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