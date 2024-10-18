Пеп о Тухеле в сборной Англии: «Некоторые считают себя лучше других. Это происходит везде – на Украине, в России, Израиле, Африке. Мне не нравится критика из-за другой национальности»
«Томас Тухель – главный тренер, я должен поздравить его и FA. Это большая работа, после девяти лет здесь я желаю ему всего самого наилучшего.
Не мы решаем, где рождаемся. Мама и папа решают это, а через девять месяцев мы здесь. Я не принимал решение быть ли мне каталонцем, вы не решали быть ли англичанами.
Федерация выбрала иностранного тренера с отличным послужным списком, я буду поддерживать его безоговорочно. Если он выиграет, его будут хвалить, проиграет – ругать. Но его национальность не имеет значения.
Я знаю, мы гордимся тем, откуда мы родом, но мир такой большой. Нужно быть открытым. Я приехал сюда, чтобы учиться у вас.
Некоторые люди считают, что они лучше других, это происходит во всем мире. Это происходит на Украине, в России, в Израиле и в некоторых частях Африки, где люди считают себя лучше других.
Мне не нравится, когда люди критикуют только потому, что кто-то родился в другом месте», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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