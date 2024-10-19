«Колорадо» прервал серию из 4 поражений на старте сезона НХЛ, обыграв «Анахайм» (4:3 ОТ после 0:2). «Дакс» сравняли на 59:47, Маккиннон забил в овертайме
«Колорадо» прервал серию из 4 поражений на старте сезона, обыграв «Анахайм».
«Эвеланш» одержали первую победу в текущем регулярном чемпионате НХЛ – над «Дакс» (4:3 ОТ) на своей арене.
Клуб из Денвера уступал со счетом 0:2 после первого периода, а потом забросил 3 шайбы подряд. «Дакс» ушли от поражения в основное время, сравняв счет за 13 секунд до конца 3-го периода – отличился Трой Терри.
В овертайме победу хозяевам принес Нэтан Маккиннон на 65-й минуте.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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