«МЮ» связался с Терзичем. Руководство впечатлено его выходом в финал ЛЧ с «Боруссией»

«Манчестер Юнайтед» может возглавить Эдин Терзич.

По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, манкунианцы «высоко оценивают» бывшего главного тренера «Боруссии », он находится в шорт-листе на случай увольнения Эрика тен Хага .

«Контакты с 41-летним специалистом уже были, за ним следят с лета. «МЮ» впечатлен тем, что он вышел в финал Лиги чемпионов с дортмундцами.

Я слышал, что Терзич – один из трех кандидатов на замену нынешнему тренеру «МЮ », – отметил Фальк в колонке для Daily Briefing.