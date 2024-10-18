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«МЮ» связался с Терзичем. Руководство впечатлено его выходом в финал ЛЧ с «Боруссией»

«Манчестер Юнайтед» может возглавить Эдин Терзич.

По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, манкунианцы «высоко оценивают» бывшего главного тренера «Боруссии», он находится в шорт-листе на случай увольнения Эрика тен Хага.

«Контакты с 41-летним специалистом уже были, за ним следят с лета. «МЮ» впечатлен тем, что он вышел в финал Лиги чемпионов с дортмундцами.

Я слышал, что Терзич – один из трех кандидатов на замену нынешнему тренеру «МЮ», – отметил Фальк в колонке для Daily Briefing.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
logoБоруссия Дортмунд
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЭрик тен Хаг
logoЭдин Терзич
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