«МЮ» связался с Терзичем. Руководство впечатлено его выходом в финал ЛЧ с «Боруссией»
«Манчестер Юнайтед» может возглавить Эдин Терзич.
По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, манкунианцы «высоко оценивают» бывшего главного тренера «Боруссии», он находится в шорт-листе на случай увольнения Эрика тен Хага.
«Контакты с 41-летним специалистом уже были, за ним следят с лета. «МЮ» впечатлен тем, что он вышел в финал Лиги чемпионов с дортмундцами.
Я слышал, что Терзич – один из трех кандидатов на замену нынешнему тренеру «МЮ», – отметил Фальк в колонке для Daily Briefing.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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