Дюков и Дегтярев высказались о приоритизации видов спорта. Путин ответил: «Саш, я не понял – что-то более важным может быть, а что-то – менее? Ошибок нельзя допустить»
Общение состоялось в рамках форума «Россия – спортивная держава». Идею разделения видов спорта на приоритетные и не приоритетные озвучил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Александр Дюков: Хотел бы также выделить предложения, которые сегодня прозвучали. Это предложение, о котором сказал Михаил Владимирович [Дегтярев], это предложение по приоритизации видов спорта.
Приоритизация поможет повысить эффективность государственных и частных вложений в физкультуру и спорт, сфокусировать усилия государства и спортивных федераций прежде всего на массовом вовлечении граждан в занятия физической культурой и спортом, а также обеспечить высокий уровень удовлетворенности граждан занятиями спортом», – сказал Дюков.
Владимир Путин: Саш, Что-то я не понял по поводу приоритизации видов спорта, что-то более важным может быть, а что-то менее важным?
Александр Дюков: Это то предложение, о котором сказал Михаил Владимирович. Безусловно, все виды спорта важны, но если говорить о ресурсах, то ресурсы всегда ограничены. Поэтому предложение какое – выделять прежде всего финансирование и направлять ресурсы на те виды спорта, которые дают максимальный эффект в достижении национальных целей и в реализации Стратегии развития физкультуры и спорта.
Соответственно, чтобы на рубль вложений мы получали большую массовости и большую удовлетворенность гражданами возможностью заниматься физкультурой и спортом.
Михаил Дегтярев: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Это немножко другими словами Александр Валерьевич [Дюков] сказал. Я говорил о приоритетных направлениях развития спорта, у нас так в Стратегии зафиксировано, и до сих пор не определены ни критерии, ни приоритетные направления развития.
Поэтому тут с точки зрения массовости, вклада в детско-юношеский спорт каждого вида – есть предложение, действительно, закрепить такие критерии и направления, но, наверное, без введения таких понятий, как «приоритетные» и «неприоритетные».
Владимир Путин: Ладно, хорошо. Подумать надо внимательно, здесь ошибок нельзя допустить.
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